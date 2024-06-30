اقرأ غدًا في "البوابة".. ذكرى ثورة 30 يونيو.. السيسي: أعلم حجم معاناة المواطنين.. ولا رجعة عن مسار تحقيق الحلم المصري

الأحد 30/يونيو/2024 - 08:43 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 1 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ذكرى ثورة 30 يونيو.. السيسي: أعلم حجم معاناة المواطنين.. ولا رجعة عن مسار تحقيق الحلم المصري

شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة تخفيف المعاناة عن كل المصريين

بيونج يانج تُحذر من عواقب مناورات واشنطن مع طوكيو وسيول

«بايدن» يحاول طمأنة مؤيديه بعد مناظرته الكارثية

معارك الشجاعية.. الاحتلال يتحدث عن تدمير بنية تحتية لحماس.. والمقاومة تقتل جنديين

«حمدان»: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار

تحذير إيراني لتل أبيب: التوترات مع لبنان تُهدد بحرب مدمرة

%59.4 نسبة المشاركة.. انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية فى فرنسا

إسرائيل على صفيح ساخن.. مظاهرات في الشوارع.. ومحاولات سياسية لعزل «نتنياهو»