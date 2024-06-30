الجنايات ترفع إدراج اثنين من قوائم الإرهابيين

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض برفع اسم ايهاب حامد إحسان في قضية النيابة العامة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة والقضية رقم 653 لسنة 2014 والمقيدتين برقمى 2و 3 لسنة 2024 قرارات رفع إدراج ، من قائمة الإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

قضت أيضا برفع اسم نانسي مصطفى كمال من قائمة الإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار في القضية رقم 984 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 قرارات رفع إدراج .

صدرت القرارات بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب وحسين زهران وبحضور احمد عرفة وكيل النيابة ، وأمانة سر معتز مدحت محمد .