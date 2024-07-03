يحبس الأنفاس.. نقاد يشيدون بفيلم الرعب «A Quiet Place 3»

استقبلت صالات السينما المصرية، الأربعاء الماضي، جزءًا جديدًا من سلسلة "A Quiet Place" يحمل اسم "A Quiet Place: Day One" من بطولة النجمة لوبيتا نوينجو، وذلك بعد ٤ سنوات من طرح الجزء الثاني.

فيلم “A Quiet Place: Day One” يعيدنا إلى البداية، كاشفًا عن الأحداث المرعبة لأول يوم من الغزو الفضائي الذي أسقط البشرية، سنشاهد أصول الكائنات المرعبة والصراع المحموم من أجل البقاء الذي أرسى الأساس لهذه الملحمة المشوقة، حيث يجب على امرأة تدعى سميرة أن تنجو من غزو في مدينة نيويورك من قبل تلك المخلوقات الفضائية المتعطشة للدماء ولديها قدرة على سماع الترددات فوق الصوتية.

وفقًا للمراجعات الأولى لـ "A Quiet Place: Day One"، فإن الجزء الثالث من السلسلة يبرر وجوده برحلة مثيرة عبر مانهاتن المُدمرة. قد لا يكون الأمر مخيفًا مثل الفيلمين الأولين، لكن بالنسبة للبعض، هذا ليس أمرًا سيئًا. كما أنها قد لا تكون ملحمية كما هو متوقع لهذا النوع من الأفلام.

لكن النقاد يتفقون في الغالب على أنه يعمل كشخصية درامية أخرى للكاتب والمخرج مايكل سارنوسكي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى أداء الأبطال لوبيتا نيونجو وجوزيف كوين وقطة تدعى فرودو.

يرى الناقد إيان ساندويل، بموقع "ديجيتال سباي"، أن A Quiet Place: Day One يُعد إصدارًا ممتازًا آخر في السلسلة، حيث يقدم المشاهد المتوترة التي تتوقعها، ولكن أيضًا مع جوهر عاطفي قد لا تتوقعه. وأضاف "ساندويل" أنه لا يوجد شيء في هذه المشاهد الثابتة التي لم نشاهدها في الفيلمين السابقين، مما يعني أنها قد تبدو مألوفة للغاية في بعض الأحيان، ولكن تم صقلها بدقة شديدة لدرجة أنك ستجد نفسك تحبس أنفاسك على الرغم من ذلك.

وقال هواي تران بوي، في موقع "إنفيرس"، أنه من المرجح أن يصاب محبو الجزء الأول A Quiet Place، الذين يتوقعون فيلم رعب وخيال علمي آخر على درجة عالية من التوتر بخيبة أمل.

وأضاف: يخالف الجزء الثالث التوقعات لما ينبغي أن يكون عليه فيلم Quiet Place، وهو في الحقيقة فيلم رائج، ويقدم بدلًا من ذلك شيئًا أكثر تأثيرًا.

كما أن الجزء الجديد يتحول إلى فيلم فريد حقًا يلقي الضوء على المشهد الغامر للفيلم الأول لصالح شيء أكثر رقة وحزنًا.

أما الناقد ديفيد روني، فقال في مراجعته بموقع "هوليوود ريبورتر" إنه ليس من المعتاد أن نحصل على ملحمة ما بعد نهاية العالم التي تظل شخصية للغاية، لذا فهي على اتصال بالخسارة البشرية كشيء لم يُنسى فقط في القفزة المروعة التالية ولكن تم منحه مجالًا للبقاء، وهو الجانب الذي ينجو من التحول بعيدًا عن حماية الآباء لأطفالهم.

وذكر "روني"، بأن سارنوسكي قام بعمل جدير بالثناء، حيث قام بإعداد فيلم فرعي يلتزم بقواعد أول فيلمين من خلال الاستمرار في التركيز على أصغر مجموعة ممكنة من الشخصيات الأساسية مع نشر عامل الخوف والتشويق عبر لوحة قماشية أكبر بكثير. إنه يتجنب فخ المبالغة في شرح أي شيء، مما يجعل الرعب هنا أكثر بدائية من الأفلام السابقة.

وأضاف "روني" إن رؤية نيويورك وهي تعج بالوحوش الشريرة - وهي تتدافع فوق المباني وتترك شقوقًا عملاقة في جدرانها، بينما تصطف حطام السيارات المحترقة وواجهات المتاجر المدمرة في الشوارع - يترك انطباعًا كبيرًا. حيث يستفيد مصمم الإنتاج سايمون بولز ومدير الإنتاج بات سكولا بشكل كامل من الفرص التي تتيحها نيويورك.

وذكرت كيت إيربلاند، الناقدة بموقع "إندي واير"، أنه في حين أن الفيلمين السابقين لجون كراسينسكي في فيلم Quiet Place كانا شئونًا عائلية، فإن دخول سارنوسكي إلى السلسلة كان أكثر اهتمامًا بالعائلة الموجودة.

وأضافت "كيت" أنه كلما قل عدد الكائنات الفضائية التي رأيناها، كلما كان ذلك أفضل، ويميل سارنوسكي بشدة إلى الخوف الشديد الذي تشعر به شخصياته (والجمهور) بمجرد أن يصدر شخص ما الكثير من الضجيج بشعرة واحدة، وهو يعرف بالضبط ما سيأتي بعد ذلك.

وقالت كلاريس لوجري، الناقدة بموقع " إندبندنت"، إن الجزء الثالث من السلسلة لا يمكن أن يتباهى بنضارة مفهوم الفيلم الأول، لكنه، من حيث المكافأة العاطفية الخالصة، هو الأكثر إرضاءً في السلسلة.

وأضافت "لوجري" أن عمل نيونجو في فيلم الرعب الشبيه للمخرج جوردان بيل، شعرنا بفرق الدوري بعيدًا عن أي شيء يمكن أن نطلق عليه عرضًا "ملكة الصراخ". تعود إلى نفس المنطقة هنا، مركزة كل الرعب البدائي الناتج عن الصراخ في دمعة واحدة تتدحرج على خدها.

