بيومي فؤاد ومحمد سلام أبرزهم.. نجوم تعرضوا لدعوات المقاطعة الفنية

تعرض الفنان بيومى فؤاد إلى حملات من الهجوم والنقد والمقاطعة الفنية، والتى أدت إلى غلق التعليقات فى صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود الواقعة بعد أن أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحي بموسم الرياض، تعاطفاً مع أحداث المجازر الإنسانية التى يقوم بها العدوان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطينى وقطاع غزة، وبعد اعتذار الفنان محمد سلام هاجم الفنان بيومي فؤاد الأخير.

وتفاعل الجمهور مع الأزمة وتعرض الفنان بيومي فؤاد لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى ذلك إلى مشاركة الفنان بيومي فؤاد فى عمل فني واحد فى رمضان وهو مسلسل "الكبير أوى"، وعلق الفنان بيومي فؤاد ساخراً فى أحد البرامج الحوارية الرمضانية أنه وقع احتكار لمسلسل "الكبير أوى"، وأنه غير مرغوب فيه فى تلك الفترة.

وتعرض الفنان محمد أنور إلى سيل من الانتقادات والهجوم، ليس فقط بعد أن حل محل الفنان محمد سلام بالعرض المسرحى "زواج اصطناعي"، والذى اعتذر الأخير عن العرض المسرحى بسبب أحداث فلسطين.

لكن جاء الهجوم بسبب ظهور أنور فى فيديو قام ببثه على صفحته الشخصية، وهو يبكى تأثراً بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المجرم مستشفى المعمدانى.

وفور قبوله العمل بديلاً لسلام، قام بمسح الفيديو، فى موقف غير مفهوم وأثار استياء الجميع، وخسر كثيراً من الجمهور، وما زالت تطوله حملات المقاطعة والنقد الجماهيرى.

ينتظر الفنان محمد أنور المشاركة فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "جوازه توكسيك" والذي يشاركه البطولة الفنان بيومي فؤاد، وينتظر كلاهما رد فعل الجماهير على طرح الفيلم.

تعرض الفنان أحمد السقا والفنان عمرو دياب والفنان كريم محمود عبدالعزيز، لسيل من الهجوم والدعوات إلى المقاطعة، وذلك بعد ظهورهم فى إحدى الحملات الإعلانية والدعائية لأحد المشروبات الغازية، والتى تدعم العدوان الإسرائيلي.

ثارت حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا والمتابعين، وانتشرت حملات المقاطعة للثلاثي الفني، خاصةً وأنهم قد ادعوا دعم القضية على صفحاتهم، على حد وصف الجمهور، وفور ظهور العائد المادي من الإعلانات، تراجع الجميع.