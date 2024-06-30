انتهت الرحلة.. ماذا قدم أنتوني موديست مع الأهلي في 10 شهور؟

انتهت الرحلة.. أعلن الفرنسي أنتوني موديست الرحيل عن صفوف النادي الأهلي رسميا عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء اليوم 30 يونيو وعدم تفعيل بند الموسم الثاني في عقد المهاجم الفرنسي لتنتهي الرحلة.

ورغم عدم نهاية الموسم الكروي في مصر إلا أن أنتوني موديست كتب نهاية الرحلة والرحيل عن الأهلي بنهاية عقده بعد 10 شهور فقط قضاها داخل صفوف الفريق الأحمر منذ الانتقال غلى الأهلي في بداية الموسم في صفقة انتقال حر.

راتب موديست في الأهلي

وكان موديست يتقاضى راتبا سنويا هو الأهلي بين اللاعبين الأجانب داخل الأهلي حيث يحصل على مليون و500 ألف دولار في الموسم بالإضافة لبند نسبة المشاركة والبطولات.

الأهلي يرفض تمديد عقد موديست

واقترح مارسيل كولر المدير الفني للفريق على إدارة التخطيط، تمديد عقد أنتوني موديست لمدة شهرين، للمشاركة مع الفريق في باقي مباريات الموسم، خوفا من تعرض أي لاعب من خط الهجوم للإصابة، ولكن هذا المقترح تم رفضه من مجلس إدارة الأهلي.

وجاء رفض تمديد عقد موديست لمدة شهرين بسبب المقابل المادي، والذي يتخطي الـ 100 ألف دولار في الشهر، وهو ما اعتبره النادي مبلغا كبيرا جدا لن يستطيع النادي دفعه في الوقت الحالي.

ماذا قدم موديست مع الأهلي؟

خاض الفرنسي أنتوني موديست 28 مباراة مع النادي الأهلي في جميع المباريات خلال الموسم الحالي، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 4 منذ الانضمام للفريق الأحمر في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الحالي.