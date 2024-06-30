3 أسباب لإحالة عصابة العقارات الوهمية للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عصابة مكونة من 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال المواطنين عن طريق التحايل والنصب عليهم ببيع عقارات وهمية.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لسرقة المجني عليه، حيث أوهمته المتهمة الرابعة برغبتها في شراء إحدى الوحدات التجارية المملوكة له كونه يعمل كمطور عقاري. وافق المجني عليه على ذلك وتم استدراجه إلى شقة سكنية ادعت المتهمة أنها معروضة للبيع.

جريمة مزدوجة

لم تتوقف جرائم المتهمين عند سرقة أموال المجني عليه، بل قاموا باقتراف جريمة أخرى بالتزامن مع الواقعة الأولى، حيث قاموا بهتك عرض المجني عليه بالقوة. فقد أشهر المتهمون الأول والثاني والثالث سكينًا في وجهه وقاموا بتكبيله بالحبال، ثم نزعوا عنه ملابسه وقاموا بتصويره في وضع يُخل بالآداب. هدد المتهمون المجني عليه بإرسال هذه الصور إلى ذويه إن لم ينصاع لمطالبهم.

ابتزاز وسرقة

أجبر المتهمون المجني عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة، وقاموا بتصويره أثناء ذلك مع المتهمة الرابعة وهي تملي عليه ما يكتبه في تلك الإيصالات.

المتهمون ينتظرون محاكمتهم

مع اكتمال التحقيقات، تم إحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات ليواجهوا عقوبة جرائمهم التي تنوعت بين السرقة والنصب وهتك العرض والابتزاز.