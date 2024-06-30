حصاد 30 يونيو .. رئيس جامعة أسيوط يستعرض أبرز الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع هيئات الدولة

قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط: إن الجامعة عملت خلال العام الماضي على إجراء تطوير في جميع المجالات العلمية، والثقافية، والبحثية؛ الأمر الذي جعل الجامعة تحقق إنجازات غير مسبوقة؛ مما ساعد في فتح آفاق التعاون الدولي، والارتقاء به من خلال الكثير من الإجراءات، وتوقيع مذكرات تفاهم، وبروتوكولات تعاون، واتفاقيات دولية، وتحالفات مع الكثير من الجهات، والمؤسسات الدولية، والجامعات العالمية؛ بهدف تبادل الأساتذة، والطلاب؛ بما يكفل إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب؛ للتفاعل، والتعاون؛ أكاديمياً، وبحثياً مع العالم.

أشار التقرير إلى إبرام جامعة أسيوط؛ الكثير من الاتفاقيات الدولية، والتحالفات مع كبرى الجامعات، والمؤسسات؛ العالمية، والمحلية؛ حيث وقعت الجامعة اتفاقية تعاون ثلاثية بين الجامعة، وIIya Vorotyntsev بجامعة مندليف الروسية، و Alexander sharabaiko بمؤسسة phosagro الروسية، (وهي شريك صناعي كبير لجامعة مندليف التكنولوجية، وتعد من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة فى العالم)، والتي استهدفت تبادل المنفعة بين الأطراف الثلاثة في مجالات: التعليم، والعلوم، والتطوير الابتكاري، وعقد المؤتمرات، والندوات، والدورات التدريبية حول عدد من الموضوعات المهمة فى مجال الزراعة.

وشهدت جامعة أسيوط؛ توقيع مذكرة تفاهم بين كلية العلوم بالجامعة، وكلية الزراعة والبيولوجيا بجامعة شنغهاي الصينية؛ وذلك في إطار زيارة وفد جامعتيّ شنغهاي جيو تونج، وجياكسينج الصينيتين للجامعة؛ بهدف التبادل العلمي، والبحثي بين الجانبين، وخاصةً تلك المتعلقة بقطاعات الزراعة، والصناعة، وإنتاج الطاقة.

وأوضح التقرير؛ بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة أسيوط، ووزارة الاتصالات، والذي قام بتوقيعه الدكتور أحمد المنشاوي، والدكتور أحمد خطاب فتحي مدير المعهد القومي للاتصالات؛ وذلك ضمن زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الدكتور عمور طلعت إلى محافظة أسيوط؛ لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين، واستهدف البروتوكول؛ تأهيل طلاب جامعة اسيوط، وخريجيها لسوق العمل، خاصةً في مجالات تكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات، وخلق بيئة محفزة للابداع الرقمي المستدام.

كما شهدت جامعة أسيوط؛ إبرام 4 مذكرات تفاهم مشتركة بين الجامعة، وكلٍّ من؛ الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك ضمن فعاليات الملتقى المصري- الياباني الثقافي العلمي، وكذلك في إطار المشروع القومي؛ لإنجاز برنامج تنمية جنوب الصعيد الذي ترعاه القيادة السياسية.

أشار التقرير؛ إلى مذكرة تفاهم مشترك، مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد، وعلوم الفضاء، واستهدفت تحقيق التعاون العلمي، والفني بين الطرفين في عدة مجالات، من بينها؛ الاستشعار من بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، التكنولوجيات المتقدمة في استكشاف، وحماية المناطق الأثرية، والموارد الطبيعية، وعلوم الأرض، والعلوم الزراعية، والبيئة، والمخاطر الطبيعية، والتخطيط العمراني، والطاقة الجديدة والمتجددة.

واستطاعت جامعة أسيوط؛ توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد القومي للبحوث الفلكية، والجيوفيزيقية، واستهدفت بناء أوجه تعاون علمي، وفني بين الطرفين في المجالات المتعلقة بدراسة الظواهر الفلكية، والأرصاد المتعلقة باكتشاف الكون، ودراسات أبحاث الفضاء، والبيئة الفضائية، والحطام الفضائي؛ وذلك من خلال التدريب، والبحوث، والدراسات، والتطبيقات الفنية المشتركة.

ووقعت جامعة أسيوط، مذكرة تفاهم مشترك، مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهدفت إلي فتح آفاق، ومجالات جديدة؛ للاستفادة من الأبحاث العلمية، من كلا الطرفين؛ وتوجيهها نحو قضايا التغيرات المناخية، والتوسع في دراستها، والتصدي لها، ومواجهتها، هذا بالإضافة إلى الكثير من أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بالقضايا البيئية، والمجتمعية.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع المركز القومي لبحوث المياه، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات، والاستشارات الفنية، والعلمية لدى الطرفين في عدد من المجالات المتعلقة بالبيئة، والموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية، وإعداد الكوادر العلمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة؛ للاستفادة من مخرجاتها؛ بما يخدم المجتمع المصري.

وأولى الدكتور المنشاوي منذ توليه رئاسة الجامعة؛ اهتماما ًكبيراً؛ لرعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة؛ حيث جددت جامعة أسيوط اتفاقيتها الرسمية مع هيئة الأمديست (Amideast)، من خلال برنامج المنح بالجامعات الحكومية؛ وذلك بهدف دعم هيئة الأمديست لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة؛ بشراء أجهزة مساعدة خاصة بالطلاب ضعاف، وفاقدي السمع، وتدريب العاملين بالمركز على الأدوات المساعدة؛وذلك في إطار من المساندة، والدعم من إدارة جامعة أسيوط، ومجلس إدارة المركز؛ لخلق مساحة، ومناخ ملائم لذوي الهمم؛ للمشاركة بفاعلية في الحياة الجامعية.

وأشار التقرير؛ أن من بين الاتفاقيات التي تمّ عقدها؛ بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة أسيوط، ممثلةً في كلية التربية، والمدارس المصرية اليابانية بأسيوط؛ وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية، وتدريبية؛ من أجل تحقيق هذا الهدف التربوي، تحت مظلة هذا التعاون، والإفادة مما تقدمه الجامعة من دورات تدريبية؛ لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين، فضلاً عن الدور المهم الذي تقوم به المدارس التابعة للوحدة؛ في نشر الثقافة، والمهارات، والمحاور القائم عليها نظام التعليم الجديد.

وقّعت جامعة أسيوط بروتوكول تعاون ممثلةً في كلية التجارة، مع جامعة أسوان ممثلةً في معهد البحوث والدراسات الأفريقية، ودول حوض النيل، وذلك في مجال الدراسات العليا والبحوث؛ ضمن أعمال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وينص البروتوكول على تبادل أعضاء هيئة التدريس؛ لتدريس بعض المواد، والإشراف على الرسائل العلمية المختلفة، وتوفير كافة سبل الدعم لتسهيل عمل كلا الجانبين، فضلًا عن تنظيم ورش العمل، وزيارات مُتبادلة؛ لنقل الخبرات العلمية.

كما أولى الدكتور المنشاوي؛ اهتماماً كبيراً باستقبال الوفود الممثلة؛ لكبرى المؤسسات، والهيئات التعليمية، والبحثية، والخدمية؛ عالمياً، وإقليمياً، إضافةً إلى لفيف من السفراء، والخبراء، والأكاديميين المتخصصين في شتى المعارف، والعلوم من مختلف أنحاء العالم، ومنهم: استقبال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على رأس وفدٍ ممثل للسفارة؛ وذلك لدعم ركائز التعاون بين الجامعة، وسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر.

استضافت جامعة أسيوط؛ البروفيسور زياد حجازي الأستاذ بجامعة راش بشيكاغو، ومدير وحدة العيوب الخلقية بمستشفى سدرة بدولة قطر، وذلك أثناء زيارته لمستشفى القلب الجامعي؛ لإجراء، وتغيير الصمام الرئوي من خلال القسطرة للحالات المرضية شديدة الخطورة، والأكثر تعقيداً، والتي تجرى، ولأول مرة على مستوى الصعيد.

واستقبلت الجامعة الدكتور على مسعود مستشار مصر الثقافي فى واشنطن سابقاً، في زيارة تستهدف رفع الوعي التثقيفي، والمجتمعي لدى الشباب الجامعي، وتعريفهم بدورهم المجتمعي، والسياسي.

شهد رئيس جامعة أسيوط؛ الاحتفال الذي أقامته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية؛ لتوزيع جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في إصداره الأول، بقيمة 250.000 دولار أمريكي، وذلك بمقر الأمانة العامة، وبرعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وشارك المنشاوي؛ في فعاليات المعرض، والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا"، الذي نظمته الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد، والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وأُقيمت أعماله تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار، والتجارة"؛ بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية- مركز مصر للمعارض بالقاهرة؛ وذلك بهدف تطوير القطاع الصحي في أفريقيا، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية؛ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار متصل، شهد رئيس جامعة أسيوط؛ فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان؛ ضمن المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان: "سكان أصحاء؛ من أجل تنمية مستدامة"، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23)، وضم أكثر من 270 متحدثاً، وأكثر من 65 جلسة حوارية.

وشارك الدكتور المنشاوي، في الجلسة الافتتاحية؛ للاحتفالية الدولية الكُبرى، التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي؛ لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، بحضور ممثلي وفود عدد من الدول العربية، والأفريقية، والآسيوية، ودول أمريكا اللاتينية؛ وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي ضوء الاهتمام غير المسبوق، الذي توليه الدولة بالشباب؛ لبناء قدراتهم لمواجهة تحديات المستقبل.

وشهد رئيس جامعة أسيوط؛ فعاليات المبادرة المصرية للمنح الدراسية، والسياحة التعليمية، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، بمشاركة لفيف من السفراء، والمستشارين الثقافيين بالدول العربية، والأفريقية، والآسيوية، وعدد من السادة رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وقيادات التعليم العالي، والجامعات المصرية؛ وذلك بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهدفت إعداد خريج متكامل الجدارات، والمهارات، وقادراً على الابتكار، والمشاركة في ريادة الأعمال.