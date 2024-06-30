هارى كين يسجل رقما قياسيا مع المنتخب الإنجليزي أمام سلوفاكيا

سجل هاري كين، لاعب المنتخب الإنجليزى، رقمًا قياسيًا جديدًا مع "الأسود الثلاثة" خلال مواجهة سلوفاكيا، التى تجمع بينهما الآن بأمم أوروبا.

حيث يلتقى المنتخب الإنجليزى بنظيره السلوفاكي، الآن على ملعب فيلتينس آرينا، ضمن منافسات دور ثمن النهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

بمشاركة هارى كين فى تلك المباراة أمام سلوفاكيا، وصل إلى المباراة الـ 79 رسمية بقميص المنتخب الإنجليزي، وذلك حسبما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وتخطى كين بمشاركاته مع المنتخب الإنجليزى أسطورة حراسة المرمى الأسبق بيتر شيلتون صاحب الـ 78 مباراة.

وأصبح كين نجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الألمانى حاليا أكثر لاعب خوضًا للمباريات مع منتخب الأسود الثلاثة.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الستة عشر متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفوز على صربيا والتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا، أما منتخب سلوفاكيا فنجح في خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث من أنياب أوكرانيا، في المجموعة الخامسة التي أدهشت الجميع حول العالم بعد تساوي المنتخبات الأربعة في عدد النقاط 4، ولكن فارق الأهداف حسم الأمر بتأهل رومانيا على الصدارة وبلجيكا في الوصافة وسلوفاكيا في المرتبة الثالثة، ليودع منتخب أوكرانيا البطولة بسبب الأهداف المسجلة والتي سكنت شباكه.

