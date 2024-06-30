فرنسا.. أعلى مشاركة مسجلة في انتخابات الجولة التشريعية الأولى في تاريخ البلاد

تجرى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية يومي 29 و30 يونيو 2024 في فرنسا، ففي 29 يونيو، أدلى الناخبون بأصواتهم في سان بيير وميكلون، وجوادلوب، والمارتينيك، وجيانا، وسان مارتن، وسان بارتيليمي، وبولينيزيا الفرنسية، وفي السفارات والقنصليات الموجودة في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي. أما اليوم (الأحد 30 يونيو) ، أدلى الناخبون بأصواتهم في فرنسا وفي ريونيون ومايوت وكاليدونيا الجديدة وفي السفارات والقنصليات خارج منطقة الأمريكتين والبحر الكاريبي.

معدل المشاركة الساعة 17 (5 مساءً)



وفقا لبيان وزارة الداخلية الفرنسية، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، بلغت اليوم نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية نحو 59.39%، عند الساعة الخامسة مساء، وهي أعلى نسبة مشاركة في نفس التوقيت. ففي عام 2022، من الوقت نفسه، بلغت نسبة المشاركة 39.42%.

وعلمت "البوابة نيوز " من مصادرها أن النتائج شبه الرسمية لانتخابات اليوم حسب وزارة الداخلية الفرنسية تفيد بأن: توقعات بحصول التجمع الوطني ( اليمين المتطرف ) على 305 مقاعد في البرلمان مقابل 150 مقعدا للجبهة الشعبية (تحالف اليسار) و 50 مقعدًا للمجموعة الرئاسية (تحال الماكرونين) ، و70 مقعدا موزعة على بقية القوائم .