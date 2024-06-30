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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إخلاء سبيل المتهمة صاحبة واقعة خطف طفل السوبر ماركت بطنطا

صاحبة الواقعة
صاحبة الواقعة
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أصدرت النيابة العامة بنيابات ثان طنطا قرارها بإخلاء سبيل المتهمة فوزية .م  في خطف طفل السوبر ماركت بنطاق دائرة قسم ثان طنطا بإخلاء سبيلها بعد التحقيقات، وبعد عمل التحريات والفحص الفني لفريق البحث الجنائي.

يأتي ذلك تحت قيادة العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والرائد أحمد جمعة رئيس مباحث ثان طنطا ومعاونيه الذي أمر برصد وتفريغ كاميرات المراقبة لأكثر من ٩ فيديوهات مختلفة من خطوط سيرها من لحظة خروجها من المنزل حتى تواجدها بمحل الواقعة والتي أثبتت عدم توافر نية التتبع للطفل أو لأسرته من قبل المتهمة.
كانت لأجهزة الأمنية بالغربية تمكنت من ضبط السيدة المذكورة وتم التحقيق  بعد القبض وتفريغ الكاميرات وتحديد هويتها وذلك بتهمة محاولتها خطف طفل من داخل سوبر ماركت شهير في نطاق مدينة طنطا وعرضها على نيابة ثان طنطا التي أصدرت قرارها السابق.

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