يورو 2024.. سلوفاكيا تحبس أنفاس إنجلترا وتتقدم فى الشوط الأول

تقدم منتخب سلوفاكيا، على نظيره إنجلترا، بهدف نظيف، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " فيلتينس ارينا" ، ضمن منافسات دور ثمن نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل هدف الشوط الأول اللاعب إيفان سكرانز فى الدقيقة 25 من عمر اللقاء، لصالح المنتخب السلوفاكى.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ونجح منتخب سلوفاكيا فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل هدف الشوط الأول، من تسديده لإيفان سكرانز، فيما فشل المنتخب الإنجليزى فى ترجمة سيطرته إلى أهداف.

ويخوض جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبير.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام، فيل فودين.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين.



بينما دخل فرانشيسكو كالزونا المدير الفنى لمنتخب سلوفاكيا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: بيتر بيكاريك، دينيس فافرو، ميلان سكرينيار، دافيد هانكو.

خط الوسط: جوراي كوشكا، ستانيسلاف لوبتكا، أوندري دودا.

خط الهجوم: لوكاس هاراسلين، إيفان سكرانز، دافيد ستريليتش.

منتخب إنجلترا تأهل إلى دور الستة عشر متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفوز على صربيا والتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا، أما منتخب سلوفاكيا فنجح في خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث من أنياب أوكرانيا، في المجموعة الخامسة التي أدهشت الجميع حول العالم بعد تساوي المنتخبات الأربعة في عدد النقاط 4، ولكن فارق الأهداف حسم الأمر بتأهل رومانيا على الصدارة وبلجيكا في الوصافة وسلوفاكيا في المرتبة الثالثة، ليودع منتخب أوكرانيا البطولة بسبب الأهداف المسجلة والتي سكنت شباكه.

