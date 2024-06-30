مدبولي: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي بـ49 مليار يورو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر «الاستثمار المصري الأوروبي» شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح «مدبولي» في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بالإضافة إلى ذلك كان هناك توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بإجمالي قيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو شركات للجنسيات الأخرى هدفها هو التصدير للاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن هذه الاتفاقيات قد تم توقيعها على مستوى القطاع الخاص من الجانبين أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية.