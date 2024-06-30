ads
الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي بـ49 مليار يورو

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر «الاستثمار المصري الأوروبي» شهد توقيع  29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح «مدبولي» في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بالإضافة إلى ذلك كان هناك توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بإجمالي قيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو شركات للجنسيات الأخرى هدفها هو التصدير للاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن هذه الاتفاقيات قد تم توقيعها على مستوى القطاع الخاص من الجانبين أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية.

الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر الاستثمار المصري مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى