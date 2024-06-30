رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادي يحرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ سعي مصر جاء لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت ذاته.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي نقلته قناة إكسترا نيوز: «ورغم أننا نواجه العديد من التداعيات التي لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات حرص على استيعاب وامتصاص هذه الأزمات بقدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري».