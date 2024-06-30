مديريات التعليم والصحة بالجيزة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

قال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن هناك حالة طوارئ بتعليم الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة بالجيزة، حيث قامت بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانوية العامة، للمتابعة والإشراف على سير امتحانات الثانوية العامة .

وأشار سلومة إلى أنه تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وتيرمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ.

كما جرى تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه للجان الثانوية العامة في حالة حدوث أي طارئ.

كما جرى التنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع في حالة حدوث طوارئ.

كذلك أيضاً التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة والتعامل معها.