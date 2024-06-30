أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "حكم ارتداء الحذاء أثناء الصلاة باستمرار".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "يجوز الصلاة بالحذاء فى الأعياد لو الانسان فى حديقة، أو فى الصحراء أو فى الشغل لو لم يكن هناك فرش".
وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلى بالحذاء، وكان المسجد من رمل وحصى، وبالتالى لا يمكن الصلاة بالحذاء فى المساجد الآن لأنها مفروشة".
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بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الحذاء أثناء الصلاة
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أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "حكم ارتداء الحذاء أثناء الصلاة باستمرار".
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "حكم ارتداء الحذاء أثناء الصلاة باستمرار".