بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الحذاء أثناء الصلاة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "حكم ارتداء الحذاء أثناء الصلاة باستمرار".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "يجوز الصلاة بالحذاء فى الأعياد لو الانسان فى حديقة، أو فى الصحراء أو فى الشغل لو لم يكن هناك فرش".



وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلى بالحذاء، وكان المسجد من رمل وحصى، وبالتالى لا يمكن الصلاة بالحذاء فى المساجد الآن لأنها مفروشة".

