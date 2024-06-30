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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الحذاء أثناء الصلاة

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
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أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "حكم  ارتداء الحذاء أثناء الصلاة باستمرار".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "يجوز الصلاة بالحذاء فى الأعياد لو الانسان فى حديقة، أو فى الصحراء أو فى الشغل لو لم يكن هناك فرش".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلى بالحذاء، وكان المسجد من رمل وحصى، وبالتالى لا يمكن الصلاة بالحذاء فى المساجد الآن لأنها مفروشة".
 

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية حكم الصلاة فى الحذاء