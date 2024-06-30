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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة قنا تقدم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الهمم بالمجان بالمنازل

الكشف بالمجان علي
الكشف بالمجان علي كبار السن بقنا
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أعلن اليوم الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تقديم الخدمات الطبية الطارئة لخدمة كبار السن وذوي الهمم من المواطنين بالمنازل بالمجان.

وأوضح " بدران" أن المديرية قد أعدت خطة شاملة في جميع مراكز المحافظة بهدف تقديم أوجه الرعاية الصحية المختلفة لهؤلاء المواطنين خلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية والتي تُتيح للمواطنين كبار السن فوق الـ ٦٥ عاماً وذوي الهِِمم والإحتياجات الخاصة حصولهم علي الرعاية اللازمة لهم أثناء وجودهم بمنازلهم خلال العطلات من خلال الزيارات المنزلية لهم بالمجان.

وأشارت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية إلي أنه قد تم تنظيم فريق طبي متكامل في كل إدارة صحية يضم طبيبا بشريا ، وطبيب أسنان ، وصيدلي وتمريض والذي سوف يتوجه إلي منزل المريض لإعطائه الخدمة اللازمة له فور التواصل مع الفريق.

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