30 % خصم على إصدارات القومي للترجمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

يحتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بذكرى ثورة 30 يونيو، بإجراء خصومات 30% على جميع إصداراته في الفترة من الاثنين 1 يوليو وحتى الخميس 4 يوليو المقبل .

ويقدم المركز عشرات الإصدارات الجديدة بمنفذ البيع منها "ثلاثون مليون كلمة.. بناء مخ الطفل" ترجمة أسماء راغب نوار، "الغرب اللاتيني كما رآه العرب- المسلمون" ترجمة آمال على مظهر، "صعود الفراعنة وسقوطهم" ترجمة أحمد زكي محمد.

كما تضم قائمة الإصدارات الحديثة "الذاكرة الاجتماعية.. رؤية جديدة للماضي" ترجمة هدى زكريا، "حول العدالة على كوكبنا" ترجمة كرم عباس، "الفلسفة الطبية.. مفاهيم في الطب" ترجمة محمود خيال، "الإمبراطورية الروسية والجزيرة العربية والخليج" ترجمة كل من عامر محمد عامر، محمد نصر الجبالي، وائل فهيم ، "قرن الدماء 1914-2014.. الحروب العشرون التي غيرت العالم" ترجمة إقبال سمير خليفة، "الأسطورة البدوية.. في كتابات رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر" ترجمة منى زهير الشايب.

ومن سلسلة الإبداع القصصي "عوالم اليسون بليكس المفقودة" ترجمة مصطفى سالم، "عصر البراءة.. الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية" ترجمة محمد العجمي، "المغول والعالم الإسلامي.. من الغزو إلى اعتناق الإسلام" ترجمة منى زهير الشايب، "الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية " ترجمة حسين محمود ونجلاء والي، "الأدب والعلم.. التأثير والتفاعل الاجتماعي" ترجمة شرقاوي حافظ وإبراهيم عبد التواب، "لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم" ترجمة محمد مدين وأسامة رسلان، "آفاق مغايرة.. المحيط الهندي في عصر الامبريالية العالمية" ترجمة أماني فايز، "مصر في العقد الأخير المديد عن القرن التاسع عشر" ترجمة سارة عناني.