موريتانيا: نسبة فرز الأصوات تجاوزت 82% وإعلان النتائج الأولية خلال ساعات

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا؛ أن نسبة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية تجاوزت 82%.

وأكد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم - خلال مؤتمر صحفي اليوم - قرب اكتمال الفرز والإعلان عن النتائج المؤقنة خلال الساعات المقبلة،. موضحا أن النظام المعلوماتي للجنة يقوم بإدماج واعتماد النتائج بشكل دقيق وآلي.

وبين أن الناخب الموريتاني خلال اقتراع أمس قال كلمته دون تأثر أو تأثير في غياب أي إكراهات تذكر؛ منوها بالشراكة التي نسجتها اللجنة الانتخابية مع جميع أطراف العملية الانتخابية وحرصها الدائم على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وبحياد تام.

وأشار إلى آلية جديدة تضمنتها منصة اللجنة "ماي سيني" المتمثل في عرض جميع المحاضر التي تم توقيعها في المكاتب عبر المنصة الإلكترونية للجنة ومتاحة بشفافية أمام الجميع.