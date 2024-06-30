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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: نتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي كل عام

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا نتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي كل عام لتحقيق طموحات الجانبين.

وأضاف “مبدولي”، خلال كلمته في ختام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان، ويتضمن دعم التعاون بين القطاع الخاص في مصر وأوروبا.

وأوضح، أننا وقعنا 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو، مشيرا إلى أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يعكس مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المستهدف تنفيذها في مصر .

وأكد، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الأوروبي تشمل مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية الأساسية والنقل المستدام وتكنولوجيا المعلوماتن موضحا أن التعاون مع الجانب الأوروبي سيعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل وتحقيق نسب نمو مرتفعة للاقتصاد.

واختتم، أن مصر عازمة على المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ خططها التنموية وتحقيق تطلعات الشعب في التنمية والاستقرار.
 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى