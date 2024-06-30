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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 1.5 طن دقيق مدعم داخل مخزن بمنشأة عبدالله في الفيوم

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين قسم ثان الفيوم، خلال حملة على المخابز البلدية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وحررت الحملة محضر ضبط ١٣٠ شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية زنة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالى 6 أطنان ونصف الطن، وذلك بمخزن مخبز سياحي بناحية منشأة عبد الله.

 كما حررت محضر بيع 100 علبة سجائر بأزيد من السعر، ومحضر سجائر بدون فواتير (٨٠ علبة)، وذلك بدائرة مركز الفيوم ثان.

وتم المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار. 

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وشدد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز والأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي. 
 

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