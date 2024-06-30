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الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر.. نشرة أخبار المحافظات 30 يونيو 2024

بر مصر
بر مصر
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شهدت محافظات مصر اليوم الأحد 30 يونيو العديد من الأحداث الساخنة، وأهمها: 

 

مصرع 3 أشخاص من الفيوم في حريق بدولة ليبيا

بسبب ارتفاع الأمواج.. شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء لتحذير المصطافين

تحليق 19 رحلة بالون وتوزيع هدايا بمناسبة ذكرى 30 يونيو في الأقصر

رصف طريق «بيلا - الجرايدة» بتكلفة 130 مليون جنيه

غدا.. قطع المياه عن 3 قرى بشرق النيل في بني سويف للصيانة

"صحة مطروح": مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض بالمحافظة

الكشف الطبي بالمجان على 1461 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

من الأقصر.. هنا انطلقت شرارة ثورة 30 يونيو بعد تعيين محافظ إخواني

إنجاز 70٪ من أعمال إحلال وتجديد شبكة الانحدار بمنطقة «السلخانة»

بر مصر نشرة الأخبار