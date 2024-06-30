بر مصر.. نشرة أخبار المحافظات 30 يونيو 2024

شهدت محافظات مصر اليوم الأحد 30 يونيو العديد من الأحداث الساخنة، وأهمها:

بسبب ارتفاع الأمواج.. شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء لتحذير المصطافين

تحليق 19 رحلة بالون وتوزيع هدايا بمناسبة ذكرى 30 يونيو في الأقصر

رصف طريق «بيلا - الجرايدة» بتكلفة 130 مليون جنيه

غدا.. قطع المياه عن 3 قرى بشرق النيل في بني سويف للصيانة

"صحة مطروح": مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض بالمحافظة

الكشف الطبي بالمجان على 1461 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

من الأقصر.. هنا انطلقت شرارة ثورة 30 يونيو بعد تعيين محافظ إخواني

إنجاز 70٪ من أعمال إحلال وتجديد شبكة الانحدار بمنطقة «السلخانة»