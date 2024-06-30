السعودية تعلن تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين فقط

أعلن الأمن العام السعودي تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي في المسجد الحرام لضيوف الرحمن من المعتمرين.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الأحد، أن توجيهات الأمن العام السعودي تأتي تزامنا مع بدء موسم العمرة، وحرصا منها على سلامة ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.