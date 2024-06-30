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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تعلن تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين فقط

المسجد الحرام
المسجد الحرام
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أعلن الأمن العام السعودي تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي في المسجد الحرام لضيوف الرحمن من المعتمرين.
وذكرت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الأحد، أن توجيهات الأمن العام السعودي تأتي تزامنا مع بدء موسم العمرة، وحرصا منها على سلامة ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر. 

المسجد الحرام ضيوف الرحمن