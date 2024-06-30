مصر تحقق برونزية الكرة والشريطة ببطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي

حقق الفريق الجماعي لمنتخب مصر للجمباز الايقاعي الميدالية البرونزية فى منافسات الشريطة و الكرة في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الايقاعي 2024 التي نظمتها مصر علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 28 وحتى 30 يونيو الحالي الجاري.

وشاركت دول: مصر والمكسيك ورومانيا وأوزباكستان جماعي كبار بالفرق المتأهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

وتأتي بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي فى إطار خطة الاستعداد لفريق منتخب مصر الجماعي للجمباز الايقاعي للمشاركة فى اولمبياد باريس 2024 .

ومثل الفريق الجماعي لمنتخب مصر للجمباز الإيقاعي:

فريده حسين

لمار بحيري

عبير رمضان

جوهارا الديب

امينة صبيح

جومانة ابو المجد



وشارك في البطولة "مصر البلد المضيف - البرازيل - النمسا - قبرص - أرمينيا - بلغاريا - جورجيا - لبنان - البرتغال - المكسيك - قطر - جنوب أفريقيا - الإمارات العربية المتحدة - رومانيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - أوزبكستان - الهند بإجمالي مشاركة 250 لاعبة.

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين علي مستوي العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين فى وضع البطولة علي الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها. بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوي العالم.