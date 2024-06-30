القاهرة الإخبارية: الإعلام الإسرائيلي أعلن انسحاب قوات الاحتلال من رفح الفلسطينية تدريجيًّا

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ القناة 12 الإسرائيلية أعلنت أن جيش الاحتلال قال إنه يمكن سحب قوات من رفح الفلسطينية تكتيكيا.

وأضافت "أبو شمسية"، في رسالة على الهواء "تحدثت هذه القناة على فكرة إسرائيلية تقوم على بناء معبر رفح جديد، والتي يضمن من خلالها الجيش الإسرائيلي التأكد والتحكم بخصوص القادمين إلى قطاع غزة، بحيث يكونوا تحت النظر الإسرائيلي".

وتابعت: "وتقول ذات المصادر، بأنه سيكون هناك تعميق لبناء المنطقة العازلة الآمنة عند محور فلادلفيا حتى 14 كم، وتستمر عملية القضاء على الأنفاق في المنطقة المذكورة، وهذه جملة من التصريحات الجديدة أو الأخبار العاجلة".



