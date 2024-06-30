برلماني: المواطن المصري ممكن يتحمل كل حاجة للحفاظ على نسيجه

كشف النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن المصري ممكن يتحمل كل حاجة إلا حاجة وهو دخول أحد في النسيج المصري والتلاعب في الهوية المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين خرجوا بكل طوائفهم من أجل إزاحة من أراد الدخول في النسيج الوطني.

ولفت النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الرئيس السيسي دائما يوجه المسئولين والإعلام بضرورة مواجهة الشائعات.

واختتم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مرة يتحدث عن حكومة جديدة وتشكيل وزارة جديد وتلبية متطلبات الشعب المصري من الحكومة الجديدة .

