أزمات كهربا.. هل يكتب كولر السطر الأخير في مشوار "الفولت" مع الأهلي؟

يواصل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي مسلسل الأزمات في مسيرته الكروية بعدما دخل في أزمة كبيرة مع السويسري مارسيل كولر، بعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز التي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة الماضي.

ورفض محمود كهربا تعليمات المدير الفني مارسيل كولر بالمشاركة في تدريبات المستبعدين والبدلاء عقب مباراة الأهلي وفاركو الأمر الذي اعتبره مارسيل كولر تهاون واستهتار من محمود كهربا ويدخل اللاعب في أزمة جديدة مع المدير الفني ضمن حلقات أزماته التي لا تنتهي.

وقرر مارسيل كولر استبعاد اللاعب محمود كهربا من التدريبات، وتوقيع عقوبة مالية كبيرة عليه بسبب خروجه عن النص.

مصير كهربا في الأهلي

ووفقا لمصادر داخل النادي الأهلي فإن كولر قرر تجميد محمود كهربا في الفترة المتبقية من الموسم ورفض استمرار اللاعب في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يدخل كهربا في أزمات مع مارسيل كولر واعتراضه المتكرر إلى جانب تراجع مستواه الفني.

أزمات محمود كهربا

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يدخل فيها محمود كهربا في أزمة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أو مدربي الفريق السابقين بشكل عام منذ الانتقال لصفوفه القلعة الحمراء في 2019.

وخلال فترة قيادة مارسيل كولر للأهلي دخل محمود كهربا في أزمات عديدة مع السويسري في أكثر من مناسبة ، وكان أبرز أزمات كهربا إصراره على حضور حفل زفاف شقيقته ورفضه السفر مع الفريق لخوض مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا وهو ما أدى إلى استبعاده من مباريات الفريق لفترة طويلة.

كما أبدى كهربا غضبه الشديد ودخل في أزمة مع كولر بعد تصريحات المدير الفني التي أكد فيها إن محمود كهربا يعد المهاجم الثالث في صفوف الفريق خلف الثنائي وسام أبو علي والفرنسي أنتوني موديست ليخرج "كهربا" في إحدى المقابلات التلفزيونية الأخيرة ويؤكد أنه شعر بالحزن من تصريحات كولر في الإعلام.

أزمات كهربا مع موسيماني

دخل محمود كهربا في أزمات عديدة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي بعد قرار المدير الفني تواجد اللاعب على دكة البدلاء وعدم المشاركة أساسيا وفي احدى المباريات رافض كهربا مصافحته مديره الفني.

وقرر موسيماني وقتها تغريم اللاعب 200 ألف جنيه بسبب سوء السلوك بجانب حرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر تقريبا.

وتسببت أزمات كهربا مع موسيماني في رحيل اللاعب عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة إلى نادي هاتاي التركي.

أزمات كهربا لا تنتهي

وخلال مشواره مع الأهلي دخل محمود كهربا في أزمات مع معظم المدربين وحتى زملائه بالفريق ومدير الكرة السابق سيد عبدالحفيظ عقب "خناقة" مع محمد الشناوي والتي تدخل فيها سيد عبدالحفيظ وتم تغريم اللاعب مليون جنية كأكبر غارمة توقع على لاعب في تاريخ النادي.

أزمات سابقة في الزمالك والمنتخب

وقبل انتقاله للأهلي كان محمود كهربا صانع الأزمات سواء مع الزمالك ناديه السابق أو المنتخب الوطني حيث دخل في أزمة مع السويسري جروس المدير الفني للزمالك وتم استبعاده وتوقيع غرامة مالية كبيرة، كما دخل في أزمة مع محمد حلمي مدرب الزمالك الأسبق أيضا بجانب الاعتراض على مدربي منتخب مصر هيكتور كوبر وخافير أجيري بسبب جلوسه على دكة البدلاء في بعض المباريات.