"الزراعة" تتفقد زراعات الذرة بمحافظة الجيزة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بمحافظة الجيزة، وخاصة محصول الذرة.

وتأتي أعمال تلك اللجنة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، والادارات المركزية التابعة للقطاع، بالمرور الدائم على كل المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم.

وتفقد رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات اعمال مديرية الزراعة بالجيزة فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح.

وتفقدت اللجنة بحضور المهندس عبدالسلام بغدادى مدير مديرية الزراعة بالجيزة وقيادات المديرية عددا من حقول محصول الذرة باعتباره محصولا استراتيجيا مهما، والذي وجدت حالته العامة ممتازة، ولا يوجد به أية اصابات حشرية، كما تم المرور ايضا على السمسم ونخيل البلح.

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