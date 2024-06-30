زيلينسكي يطلب مزيدا من الدفاعات الجوية بعد الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، دعواته للحصول على مزيد من الدفاعات الجوية والأسلحة بعيدة المدى بعد هجوم صاروخي في مدينة فيلنيانسك جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم طفلان.

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن زيلينسكي قوله على قناته الرسمية على تطبيق "تيليجرام" بعد الغارة على مدينة فيلنيانسك، "مدننا ومجتمعاتنا تعاني من مثل هذه الضربات الروسية يوميا، وأوكرانيا بحاجة إلى القوات والموارد اللازمة لتدمير حاملات هذه القنابل، هناك حاجة إلى قرارات واضحة لحماية شعبنا".

وأشار زيلينسكي إلى أن موسكو استخدمت أكثر من 800 قنبلة جوية موجهة ضد أوكرانيا هذا الأسبوع وحده.

وتمتلك أوكرانيا ما لا يقل عن أربعة أنظمة دفاع جوي (باتريوت)، مقدمة من الولايات المتحدة وألمانيا، ومنذ أن وجه زيلينسكي نداءات متكررة للحصول على أسلحة دفاعية إضافية، تعهدت كل من ألمانيا وهولندا ورومانيا والولايات المتحدة بإرسال نظام باتريوت إلى كييف.