القصير: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بـ2.8 مليار دولار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 589 مليونا و 140 الفا و 405 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.

واشار القصير، الى توجيهات الرئيس في تطوير منظومة الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر وقال أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي.

واشار التقرير الى ان إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و 5 آلاف 911 طنا، بالإضافة إلي تصدير 926 ألفا 812 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 131 ألفا و17 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 83 الفا و 985 طنا، واحتل العنب على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 71 ألفا و650 طنا، في حين احتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 64 ألفا و 800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الفا و410 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 الفا و295 طنا، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 16 الفا و805 أطنان، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 ألاف و 81 طنا، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طنا.