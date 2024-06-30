سيد عبد العال: الشعب توحدت كلمته وإرادته في ثورة 30 يونيو

أكد النائب سيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، أن ثورة 30 يونيو ثورة مجيدة قادها الشعب المصري؛ لإسقاط الجماعة الإرهابية، التي كادت أن تدخل مصر في نفق مظلم.

وقال النائب سيد عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد،إن الحزب انخرط بأعضائه وقياداته في النضال ضد النظام الإخواني حتى سقط في ثورة 30 يونيو 2013.

وتابع: ثورة 30 يونيو كانت بمثابة إنقاذ لمصر من تحويلها إلى إمارة إخوانية، وبدأ مشروع الدولة المدنية الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو التنمية الحقيقية في كل المجالات.

وقال عبدالعال، إن الإخوان حاولوا تشويه التيارات المدنية التي كانت تدعو للتظاهر ضدهم، وخرج الجميع ضدهم متمسكين بهويتهم لإسقاط هذا الحكم الفاشي.

وأضاف رئيس الحزب، أن الشعب توحدت كلمته وإرادته، فاستجاب الجيش لمطالب الجماهير، ليكسر حالة الإرهاب والترويع النفسي التي كانت تمارسها الجماعة ضد الشعب، وخرج الرئيس السيسي ليلقي بيان 3 يوليو، ليعلن سقوط حكم الإخوان ويحمي الوطن من الاختطاف.



