وزير الصناعة القبرصي: سنعزز شراكتنا مع مصر في مجال الطاقة والاستثمار

أكد وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، جورج باباناستاسيو، أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لقبرص في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحاته لوكالة الأنباء القبرصية على هامش مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي انعقد اليوم السبت في القاهرة.

وأوضح الوزير القبرصي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر، التي تعتبر محوراً أساسياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ولفت إلى أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل التوترات القائمة بين إسرائيل وحماس.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو، مع سعي أوروبا للحصول على ضمانات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحماية استثماراتها في مصر.

وأشار باباناستاسيو، الذي لم يتمكن من حضور المؤتمر شخصياً، إلى أن الشركات القبرصية المشاركة عقدت اجتماعات مع نظيراتها المصرية، وأنه يعتزم لقاء وزراء البترول والكهرباء والتجارة المصريين قريباً لمناقشة التعاون المشترك، لاسيما في مجالات الطاقة والاستزراع السمكي والربط الكهربائي.

وأكد أن المباحثات حول نقل الغاز الطبيعي من المنطقة الاقتصادية القبرصية إلى مصر لتسييله ستكون محوراً أساسياً في المناقشات المقبلة.