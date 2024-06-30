صوت الناس.. أرملة تواجه ضيق الحال وحجب الميراث وطرد من منزل العائلة

في قصة تجمع بين الصمود والنضال من أجل البقاء، تعيش السيدة (غ. ن. الطناني) البالغة من العمر 49 عامًا، ظروفًا صعبة بعد وفاة زوجها قبل عامين، فتقوم ببيع المناديل على الشوارع لتوفير احتياجات أبنائها الاثنين 22 عامًا و 21 عامًا، فبعد فقدان زوجها منذ عامين، فاجأت السيدة بمواجهتها للعديد من الضغوط ولتحديات الكبيرة.

كان زوجها الراحل هو عمود الدعم الأساسي للأسرة،رغم مهنته البسيطة حيث كان يعمل باليومية، ولكن مع وفاته، انقلبت حياتهم رأسًا على عقب، حيث واجهوا صعوبات مالية كبيرة تسببت في ضيق الحال، وما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا هو تعرضهم لتهديدات حقيقية بالطرد من المنزل من قبل إخوة زوجها الراحل، وبدأوا في فرض ضغوط متزايدة على السيدة وأبنائها بعد وفاة شقيقهم، مما دفع نجلها الأكبر إلى التخلي عن وظيفته ليبقى بجانب أمه وأخته، ويحميهما من التهديدات الجسيمة التي تعرضوا لها.

توجه هذه السيدة نداءً عاجلاً إلى المجتمع المحلي والجهات الخيرية لتقديم الدعم والمساعدة في هذه الظروف الصعبةـ وتدرك أن الدعم الجماعي والتضامن يمكن أن يصنع الفرق في حياة عائلتها، وتأمل في أن تجد يد المساعدة التي تحتاج إليها لتخطي هذه التحديات الصعبة.

تفيد شهادات الجيران أن عم الأبناء م. ع. أبو قدح، قد تعدى عليها وعلى ابنيها لفظيًا وجسديًا، محاولًا دفعهم للخروج من منزل العائلة الذي يعيش فيه شقيقي زوجها الراحل برفقة أسرهم، قائلًا لهم “أخونا اللي يخصنا مات وانتوا مش تبعنا”، كما تعبر عن رغبتها الجادة في اللجوء للقضاء لإثبات حقوق أبنائها والحفاظ على مسكنهم وملجأهم الوحيد، ومع ذلك تواجه صعوبات كبيرة في تحمل تكاليف المحامين والقضايا القانونية، مما يجعلها تعيش حالة من القلق والذعر وضيق الحال.

لذلك توجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع المحلي والجهات الخيرية لتقديم الدعم في مواجهة هذه الأزمة القانونية والاجتماعية الصعبة وتطلب الدعم لإثبات حقوق أبنائها والدفاع عن مسكنهم وملجأهم الوحيد، ونأمل أن يتجاوب المجتمع مع نداءها لتوفير الدعم المالي والقانوني الضروري لمساعدتها في مواجهة هذه الأزمة الصعبة، فالوقوف إلى جانبها يمثل فرصة لتحقيق العدالة والحفاظ على حياة كريمة لها لأبنائها.

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