يورو 2024.. تشكيل هجومي لسلوفاكيا في مواجهة إنجلترا

أعلن فرانشيسكو كالزونا المدير الفنى لمنتخب سلوفاكيا، تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره إنجلترا، وذلك بعد قليل عل ملعب " فيلتينس ارينا" ، ضمن منافسات دور ثمن نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل المنتخب سلوفاكيا كالتالى:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: بيتر بيكاريك، دينيس فافرو، ميلان سكرينيار، دافيد هانكو.

خط الوسط: جوراي كوشكا، ستانيسلاف لوبتكا، أوندري دودا.

خط الهجوم: لوكاس هاراسلين، إيفان سكرانز، دافيد ستريليتش.

منتخب إنجلترا تأهل إلى دور الستة عشر متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفوز على صربيا والتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا، أما منتخب سلوفاكيا فنجح في خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث من أنياب أوكرانيا، في المجموعة الخامسة التي أدهشت الجميع حول العالم بعد تساوي المنتخبات الأربعة في عدد النقاط 4، ولكن فارق الأهداف حسم الأمر بتأهل رومانيا على الصدارة وبلجيكا في الوصافة وسلوفاكيا في المرتبة الثالثة، ليودع منتخب أوكرانيا البطولة بسبب الأهداف المسجلة والتي سكنت شباكه.

