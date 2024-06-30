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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تضامن الدقهلية تنظم احتفالية "30 يونيو ثورة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة"

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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اقيمت اليوم احتفالية كبرى بمدينة الجمالية تضمنت عددًا من الفقرات والعروض الفنية والأناشيد الوطنية وكورال لأطفال إحدى الأكاديميات، وذلك تزامنا مع الذكرى الحادية عشرة لثورة "30 يونيو".

 نظمت الاحتفالية إدارة الجمالية الاجتماعية  تحت عنوان"30 يونيو ثورة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة".

جاءت الاحتفالية بحضور المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة الجمالية وحسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية، المهندس شلبى سالم وكيل وزارة الرى، والدكتور محمد السعيد بوزارة العدل، عصام غيث والسيد عبد الرحمن  ممثلين عن الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه أوضح حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية ان الاحتفالية أقيمت تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات الدكتور وائل عبدالعزيز مدير المديرية.

وأشاد جميع المتحدثين خلال الاحتفالية بالإنجازات التي تحققت بعد مرور 11 عامًا على ثورة 30 يونيو وخاصة في قطاع الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وأكدوا أن ثورة 30 يونيو بمثابة تصحيح لمسار ثورة 25 يناير 2011 التي اختطفها الإخوان بعد انتخابات الرئاسة التي أُجريت عام 2012  وفي نفس الوقت مكملة لمبادئها التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لكن هذه المطالب التي كانت حلمًا للمصريين تحطمت أمام محاولات انتهت باختطاف الثورة والدولة وإرادة المصريين على أيدي الإخوان ونظام المرشد الذين سعوا إلى "أخونة" مؤسسات الدولة والتحكم فيها.

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