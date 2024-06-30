نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية في حي عين شمس

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة في حي عين شمس يرافقه عبد الحميد ابو العزم رئيس الحي.

وتفقد نائب محافظ القاهرة منطقة الألف مسكن وشارع جول جمال لمتابعة عدم عودة الباعة الجائلين فى المنطقة بعد الانتهاء من تطوير ميدان الألف مسكن ، كما تمت متابعة أعمال دهان للعقارات المطلة على ميدان الألف مسكن والعقارات المطلة على السوق الجديد الجارى تنفيذه.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين.

وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كل أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الإنضباط للشارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.