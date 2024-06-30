يورو 2024.. هارى كين يقود إنجلترا لمواجهة سلوفاكيا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره سلوفاكيا، وذلك بعد قليل عل ملعب " فيلتينس ارينا" ، ضمن منافسات دور ثمن نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل المنتخب الإنجليزى كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبير.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام، فيل فودين.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين.

منتخب إنجلترا تأهل إلى دور الستة عشر متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفوز على صربيا والتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا، أما منتخب سلوفاكيا فنجح في خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث من أنياب أوكرانيا، في المجموعة الخامسة التي أدهشت الجميع حول العالم بعد تساوي المنتخبات الأربعة في عدد النقاط 4، ولكن فارق الأهداف حسم الأمر بتأهل رومانيا على الصدارة وبلجيكا في الوصافة وسلوفاكيا في المرتبة الثالثة، ليودع منتخب أوكرانيا البطولة بسبب الأهداف المسجلة والتي سكنت شباكه.

