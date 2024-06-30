زيارة ميدانية لطلاب هندسة القناة لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الزيارة الميدانية التي يتم تنظيمها للطلاب في السنوات النهائية للدراسة تأتي كخطوة مهمة نحو تفعيل دور الجامعة في تأهيل الطلاب وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، مما يعزز من تجربتهم الأكاديمية و يثري مسارهم المهني المستقبلي.

وفي إطار تعزيز التعاون بين كلية الهندسة جامعة قناة السويس وشركة بتروجت لتدريب طلاب الكلية، نظم مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة زيارة ميدانية ناجحة لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

جاءت الزيارة - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة.

والدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هذا واستهدفت الزيارة طلاب قسم الهندسة الميدنية؛ للإطلاع على مراحل التنفيذ في محطة حدائق الأشجار، المشروع الذي ينفذه بتروجت.

وقد تم تنظيم الزيارة بموجب برتوكول التعاون المبرم بين الكلية والشركة، حيث استهلت الزيارة بعرض فيديو توضيحي عرضه المهندس أحمد العدوي، مدير عام مشروعات الأنفاق ببتروجت، والذي شرح مراحل الحفر وتأمين المرافق المحيطة، تلتها مناقشات فنية وحوار مفتوح مع الطلاب لتبادل الخبرات التنفيذية.

وفي خطوة مهمه بالزيارة- توجه الطلاب إلى موقع الحفر داخل النفق، حيث أوضح كل من المهندس خالد بدر والمهندس محمد ريان عملية الحفر ووظيفة محطة المعالجة المتصلة بها.

وكان في استقبال الطلاب سمر إبراهيم، مدير إدارة التعلم والتطوير لقطاع الأنفاق، التي قامت بتنسيق تدريب الطلاب في مشروعات الأنفاق.

ورافق الطلاب، المهندس محمد النخيلي، المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية، والمهندسة جيهان حسن علام، المدير الإداري لمركز خدمة المجتمع.