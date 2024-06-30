الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رسالة ثقة بالاقتصاد الوطني

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي استضافته القاهرة سيعزز بدوره التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.



وأضاف “البخشوان”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النهار”، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نافذة مهمة لعرض الفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار لتوطينها في بيئة الأعمال المصرية بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص، موضحًا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تُحقق التنمية المستدامة وتخلق فرص عمل جديدة.



وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تخطو بخطوات ثابتة وسريعة نحو طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها الغني، وكانت مصر دائما وجهة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية ومن الأحداث التي تسلط الضوء على التزام مصر بالنمو الاقتصادي والتنمية.



وأكد أن المؤتمر يستهدف بما لا يدع مجالا للشك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الراهنة، موضحًا أنه سيكون له صدى كبير في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في دفع نمو الاقتصاد المصري.