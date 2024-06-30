"شعاع" تطلق خدمة تلقى بلاغات سرقات التيار الكهربائي عبر واتس اب

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، عن إطلاق خدمة بلاغات سرقات التيار الكهربائي من المواطنين من خلال خدمة واتس اب على رقم 01120313831 و ذلك على مدار الساعة.

وتؤكد شركة شعاع أن إطلاق هذه الخدمة تتم من خلال لجان مشتركة مع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لحين تجاوز أزمة تخفيف الأحمال التى تمر بها الدولة.

و تناشد الشركة المواطنين بأن يتحلوا بالايجابية فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والمساهمة فى كشف اى مخالف يحاول التأثير سلبا على حق المواطن والدولة من خلال سرقة الكهرباء التى تعتبر من الأسباب الرئيسية في أزمة تخفيف الاحمال.

و تؤكد شركة شعاع للخدمات العامة ، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدون الزى الخاص بالشركة و يحمل شعار "شعاع" ولديه كارنيه تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف، كما تؤكد الشركة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية او الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالى من المواطنين نهائيا على هذه الخدمة والشركة غير مسئولة عن اي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع ويقوم بتحصيل أى مبالغ مالية من المشترك.