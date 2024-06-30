الأسد والعذراء منها.. 4 أبراج تميل إلى الصدق والصراحة

الصدق من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان، ولعل من أكثر الأبراج حبا للصدق والصراحة، أبراج القوس والحمل والأسد والعذراء، نتناولهم في السطور الآتية:



القوس



يعد من أكثر الأبراج صراحة وفي سبيل صراحه يخسر الكثير وقد يتعرض لمواقف مزعجه قد تجعله يشعر بالخذي والندم ولكنه في قرارة نفسه يعشق الصدق اذ يساعده حدسه علي التميز بين من يصدق قوله، ومن يكذب وفي سبيل ذلك يكره الكذب.



الحمل



من الأبراج النارية يحب الصدق وفي سبيل صدقه قد يؤذي كل من حوله ولا يهمه الأمر اذ كان في سبيل الصدق خساره ويكره من يكذب عليه ويشعر به.



الأسد



يعرف بانطوائه وانعزاله دوما مع نفسه ويحارب الكذب ويعشق الصدق ويقبل النصيحه لو كانت صادقه كما يقدم النصيحه بصدق ويستشعر من يصدقه القول ومن يكذب عليه.

العذراء



يعشق المثاليه ويسعي دوما لها فقد يري بقلبه الصدق والصادق ويكره الكذب وإذ أردت كسبه عليك بالتعامل معه بصدق ذلك لانه يستشعر ذلك