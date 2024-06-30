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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاختبار الطبي يحسم موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في مواجهة طلائع الجيش

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد لاعب الأهلي
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يخضع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكرم توفيق وبيرسي تاو وعمر كمال عبدالواحد إلى اختبار طبي اليوم الأحد على هامش تدريبات الفريق لحسم موقفهم من لقاء طلائع الجيش.
وكان طبيب الأهلي أكد في تصريحات صحفية أن هناك تحسنا كبيرا في حالة ثلاثي الأهلي أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد وبيرسي تاو مع الفريق خلال الفترة الماضية.

 

تفاصيل إصابة ثلاثي الأهلي


موقف ثلاثي الأهلي من مواجهة طلائع الجيش.. وتعرض أكرم توفيق لكدمة قوية في القدم خلال مباراة الفريق يوم الجمعة الماضي أمام فاركو وتحامل على نفسه لاستكمال اللقاء، بينما يعاني عمر كمال عبدالواحد من إصابة في العضلة الأمامية غاب بسببها عن مباريات الفريق الأخيرة، في المقابل يعاني الجنوب أفريقي بيرسي تاو من شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

ويحسم الاختبار الطبي موقف الثلاثي من اللحاق بلقاء طلائع الجيش في الدوري من عدمه في ظل ضغط المباريات التي يعاني منها الأهلي مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدوري الممتاز.

ويسعى «كولر» خلال التدريبات للتغلب على أزمة ضغط المباريات في الفترة الحالية، خاصةً أن الفريق يلعب كل 48 ساعة، وهو أمر يُهدد اللاعبين بالإصابات والإجهاد، حيث وضع الجهاز الفني برنامجًا استشفائيًا للاعبين بعد كل مباراة لتجهيزهم للمباراة التالية.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري 

كان الأهلي حقق فوزا صعبا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة الماضي ليواصل الفريق الأحمر الانتصارات في الدوري الممتاز ويطارد بيراميدز المتصدر على قمة الدوري. 

ويمتلك الأهلي 48 نقطة من 20 مباراة وله 5 مباريات مؤجلة بينما يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة من 25 مباراة بعد إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة بالدوري عقب اندلاع حريق في استاد الإسكندرية مع بداية الشوط الثاني وقرر الحكم محمد سلامة ميدو إلغاء المباراة في انتظار قرار لجنة المسابقات. 

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