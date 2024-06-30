إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكي، كانوا يستقلونها بطريق عزبة الشركه بمنطقه كوم اوشيم، بدائرة مركز شرطة طاميه بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.



وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود اشارة الى شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق عزبة الشركه بمنطقه كوم اوشيم الصناعيه بدائرة المركز .



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن و5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.