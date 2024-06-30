"مختار" لاعب الفيوم يفوز بالمركز الخامس ببطولة أفريقيا للدراجات البارالمبية

حصل اللاعب مختار سيد عبد الرؤوف لاعب الدراجات فى مركز شباب محافظة الفيوم، على المركز الخامس في بطولة أفريقيا للدراجات البارلمبية في طريق المقطم ، والتى أقيمت خلال الفترة من 26 الى 29 يونيو الحالى، وذلك في أول مشاركة له مع منتخب مصر للدراجات تحت إشرف التدريب الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى لمنطقة الفيوم للدراجات، والكابتن محمد إبراهيم مدرب المنتخب للدراجات والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى والافريقى للدراجات.



كانت مصر قد حققت المركز الاول فى البطولة برصيد 37 ميدالية منها 15 ذهبية و16 فضية و6 ميداليا برونزية فى مسابقات المضمار والطريق فى البطولة التى شارك فيها 55 لاعبا ولاعبة يمثلون 6 دول افريقية، وهى: مصر وكينيا والمغرب وموريشيوس ونيجيريا والسنغال.

وعقب انتهاء البطولة صرح الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، والنائب الاول لرئيس الاتحادين الدولي والعربي أن البطولة جاءت ضمن سلسلة بطولات مميزة نظمها الاتحاد الإفريقي للدراجات في الفترة الماضية، عكست جميعها تطور رياضة الدراجات وزيادة قاعدة المشاركين على مستوى القارة السمراء، وفي ظل اهتمام الدولة بالبطولات وخاصة البارالمبية مما انعكس علي نجاح التنظيم وتتويج المصريين بالبطولات.

واعلن الكابتن محمد إبراهيم مدرب منتخب مصر إلى أن إقامة النسخة الأولى من هذه البطولة في مصر كان فرصة جيدة لاختبار قدرات العديد من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، والذين سيشكلون نواة لجيل مميز من لاعبي الدراجات الباراليمبيين في المرحلة المقبلة للمنافسة في البطولات العالمية حيث ان هذه البطولة تضيف نقاط جديدة للاعبي منتخب مصر مما تؤهلهم لكأس العالم والاولمبياد.