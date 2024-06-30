"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل قصف الاحتلال للمدنيين في رفح الفلسطينية

قال بشير خبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن مجمع ناصر الطبي مازال يستقبل الإصابات الناجمة عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، "في هذه اللحظات، تقوم سيارات الإسعاف والدفاع المدني بانتشال المصابين من تلك المنطقة ونقلهم إلى هذا المجمع لتلقي العلاج في خان يونس".

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية": "مدينة رفح الفلسطينية، مازالت تشهد قصفا عنيفا في عدد من الأحياء، وتنهال عليها القذائف المدفعية بشكل عنيف وقوي، بالإضافة إلى ما تقوم به الآليات العسكرية الإسرائيلية التي توغلت إلى داخل حي البرازيل في مدينة رفح الفلسطينية وتطلق النيران والقذائف صوب أبنيته وتنسف منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة".

وأكد، أن محور الشجاعية شهد توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية قبل 3 أيام ومازالت تحاصر منازل الفلسطينيين وتطلق نيرانها وقذائفها تجاه المواطنين الذين يحاولون النزوح إلى غرب مدينة غزة وتصيب عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.