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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال الضفة الغربية

قصف طائرات الاحتلال
قصف طائرات الاحتلال
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استشهد مواطن فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال، منزلا في خيم "نور شمس" شرق مدينة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة. 
وأفادت مصادر محلية بانتشال جثمان الشهيد سعيد الجابر من المنزل الذي قصفه الاحتلال في المخيم إلى جانب عدد من الإصابات. 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجابر كان أحد أهم المُطاردين على قائمة الأجهزة الإسرائيلية. 

قصف طائرات الاحتلال الضفة الغربية طولكرم