الأنبا كاراس سيامة كاهن جديد ودياكونين لشيكاغو

سام الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرچينيا ، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، كاهنًا جديدًا على كنيسة القيامة المقدسة والقديس مار مرقس الرسول بشيكاغو في ولاية ألينوي بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم في الكنيسة ذاتها، وخلاله تمت سيامة الشماس جورج أقلاديوس في درجة القسيسية باسم القس جورج.

كما تمت سيامة اثنين من خدام الكنيسة شمامسة بدرجة دياكون.

شارك في صلوات القداس والسيامة من أساقفة الكنيسة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، كما شارك في الصلوات القمص صموئيل ثابت وكيل كنائس منطقة شيكاغو وعدد من كهنة المنطقة.

هذا والمقرر أن يسافر الكاهن الجديد إلى مصر لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.