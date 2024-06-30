عمر العربي يحقق نتائج متميزة ببطولة رومانيا للجمباز الفني استعدادا للأولمبياد

حقق عمر العربي لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني نتائج متميز خلال مشاركته في منافسات الفردي بطولة بوخاريست الدولية للجمباز الفني، المقامة في رومانيا خلال الفترة 26 يونيو وحتى 1 يوليو المقبل بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين من دول التصنيف الأول بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للجمباز .

ونجح العربي فى الحصول علي أول حصان قفز وثاني حركات أرضي، وثاني حصان حلق، وثالث حلق وثالث عقلة.

وجاء عمر العربي في المركز الثالث فى ترتيب الفردي العام بعد بعد أن حقق 80 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اللاعب الكندي صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية.

ويستعد عمر العربي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ويشارك حاليا عمر العربي ومعه جنى محمود لاعبي المنتخب الوطني للجمباز الفني في ، بطولة رومانيا الدولية للجمباز الفني ضمن خطة إعداد وضعها الاتحاد المصري برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لتجهيز اللاعبين من أجل مشاركة مميزة في أولمبياد باريس 2024.

وكان عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني حقق المركز الأول والميدالية الذهبية، فى منافسات الفردي ببطولة أفريقيا التي استضافتها المغرب وحسم تذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وحصلت جنى محمود لاعبة منتخبنا الوطني المتأهلة لأولمبياد باريس 2024، علي المركز الأول والميدالية الذهبية في الفردي العام.

وجهز اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين خطة الإعداد النهائية للمشاركة في اولمبياد باريس 2024.

ويسعي اتحاد الجمباز لإقامة عدد منّ المعسكرات الداخلية والخارجية القوية والمشاركة فى عدد من البطولات الدولية لاكتساب خبرات الاحتكاك مع المدارس القوية فى لعبة الجمباز.