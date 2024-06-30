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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لتجديد الدماء.. برشلونة يعلن رحيل ماركوس ألونسو

ماركوس الونسو
ماركوس الونسو
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رحل المدافع الإسبانى ماركوس ألونسو، عن فريق برشلونة، اليوم الأحد، بشكل رسمى بعد انتهاء عقده مع البارسا، وعدم التجديد له، فى ظل رغبة النادى الكتالونى فى تجديد دماء فريقه.
وأعلن برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "أكس"، رحيل مدافعه ماركوس ألونسو، بعد نشر صورة له وكتب عليها: "ماركوس ألونسو لن يستمر مع البارسا، وينتهي ارتباطه بالنادي في 30 يونيو الجاري".
وانتهى عقد اللاعب الإسبانى مع الفريق الكتالونى، اليوم، بعد أن انتقل اليه قادما من تشيلسي قبل عامين.
وارتبط أسم ألونسو بالانتقال مجانا إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن حاول الروخي بلانكوس التعاقد مع ألونسو مرتين، عندما كان في فيورنتينا وتشيلسي.
ويقوم برشلونة حاليا بإعادة تشكيل فريق قوي، يمكنه المنافسة على البطولات، خصوصا على الصعيد الأوروبي، تحت قيادة المدرب الألماني الجديد، هانزي فليك.
 

من اجل تجديد الدماء برشلونة رحيل الونسو ماركوس الونسو النادى الكتالونى