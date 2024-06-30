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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعوة وزير إسرئيلي مُتطرف لإعدام الأسرى الفلسطينيين بالرصاص

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني
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أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، التي دعا فيها إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص. 
وطالب المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جميع الانتهاكات وعمليات القتل التي راح ضحيتها عشرات الأسرى الفلسطينيين، وكذلك عمليات التعذيب في السجون السرية التي يتعرض لها الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء، والتي نتج عنها بتر أعضاء، وإعدامات. 
وأضاف المجلس، أن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة سجن سدي تيمان، يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الممارسات الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين. 

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