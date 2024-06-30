عمرو فتوح: ثورة 30 يونيو أعادت مصر لشعبها

هنأ عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمين لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال فتوح، إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر لشعبها وأهلها فى لحظات توقف عندها العالم والتاريخ تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر والمنطقة العربية.

وأكد فتوح في تصريحات صحفية اليوم، أن الموروث الوطني لدى المصريين مع قائد خاطر بعمره وحياته واتخذ القرار، وجيش وشرطة ومؤسسات دولة عريقة، هو عامل النجاح لهذه الثورة العريقة.

وقال: "في الفترة الحالية نحتاج الي روح 30 يونيو في ظل مواجهتنا للظروف العالمية والتي مهما بلغت صعوبتها لا تستطيع ان تقف أمام تلاحم وقوة وعراقة شعب مصر العظيم يظهر معدنه الأصيل فى الشدائد".